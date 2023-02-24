24 Şubat 2023, Cuma
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Partisini eleştiren CHP'li Arif Aydın'ı susturdular: 'İğneyi önce kendimize batırmalıyız' deyince ortalık karıştı
CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi, geride kaln gün deprem konulu bir panel düzenledi. Söz konusu etkinlikte söz alan CHP'li eski yönetici Arif Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalarda da iktidarız. Belediye Binamız riski yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız" eleştirisinde bulununca diğer partililer tarafından sözü kesildi. Sözü kesilen Aydın ise mikrofonu bırakarak kenara çekildi.