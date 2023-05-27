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Parlamenter sistem manipülasyonu! Meral Akşener olmayacak vaadi tekrarladı

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Giriş: 27.05.2023 09:27
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime saatler kala enteresan bir çıkış yaptı. Muhalefetin Meclis'teki sandalye sayısının yeterli olmadığını bile bile, seçmene 'parlamenter sisteme dönmek istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısında bulundu. Ama Meclis'teki dağılım belli. Yani, Akşener'in söylediğinin gerçekleşme ihtimali bile yok. Bu yüzden de, bu manipülatif çıkış, "erken seçim hesabı" olarak yorumlandı.
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