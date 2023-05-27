27 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Parlamenter sistem manipülasyonu! Meral Akşener olmayacak vaadi tekrarladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime saatler kala enteresan bir çıkış yaptı. Muhalefetin Meclis'teki sandalye sayısının yeterli olmadığını bile bile, seçmene 'parlamenter sisteme dönmek istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısında bulundu. Ama Meclis'teki dağılım belli. Yani, Akşener'in söylediğinin gerçekleşme ihtimali bile yok. Bu yüzden de, bu manipülatif çıkış, "erken seçim hesabı" olarak yorumlandı.