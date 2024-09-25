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“Para kuleleri” davası başlıyor

“Para kuleleri” davası başlıyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 10:10
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava bugün başlıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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