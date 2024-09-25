“Para kuleleri” davası başlıyor

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava bugün başlıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN