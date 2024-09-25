25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

"Para kuleleri" davası 29 Kasım'a ertelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 13:53
CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerine ilişkin dava bugün başladı. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme, mazeret sunmayan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Para kuleleri davası 29 Kasım’a ertelendi
"Para kuleleri" davası 29 Kasım'a ertelendi
Tarihi BM konuşması dünya basınında
Tarihi BM konuşması dünya basınında
Savaş Suriye’ye mi sıçrıyor?
Savaş Suriye'ye mi sıçrıyor?
Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
TBMM’de bir ilk: Panik butonu
TBMM’de bir ilk: Panik butonu
Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım!
Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım!
Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı
Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı
BRICS üyeliği gücümüzü artırır
"BRICS üyeliği gücümüzü artırır"
Pazar’da çevre felaketi!
Pazar'da çevre felaketi!
1 terörist etkisiz hale getirildi
1 terörist etkisiz hale getirildi
Dünyanın vicdanı Türkiye! Böyle karşılandı
Dünyanın vicdanı Türkiye! Böyle karşılandı
Daha Fazla Video Göster