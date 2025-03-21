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Özgür Özel’in çağrısı sonrası sokaklar karıştı! Ankara’da polise taşlı saldırı

Özgür Özel'in çağrısı sonrası sokaklar karıştı! Ankara'da polise taşlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 08:10
Özgür Özel provokasyon sokak çağrısında bulunurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimizin yaralandığını duyurdu.Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de öğrenciler sokağa çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.
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Özgür Özel’in çağrısı sonrası sokaklar karıştı! Ankara’da polise taşlı saldırı
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