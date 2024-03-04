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Özgür Özel'in bedelli askerlerle ilgili sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik fotoğrafları gündem oldu! 2000 yılında Silopi kırsalında....

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 15:41
DEM Parti ile yapılan ittifakı milliyetçi söylemlerle perdelemeye çalışan CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da hızını alamayarak bedelli askerlik yapanları hedef tahtasına koydu. Özel'in tepki çeken açıklamalarının ardından partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı öğrenilirken, bunlardan en dikkat çekeni ise CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Öte yandan Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un da askerliğini terör eylemlerinin artmasıyla gönüllü olarak Şırnak Silopi’de yaptığı ortaya çıktı.
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