Özgür Özel’e yumruklu saldırı: Saldırgandan çarpıcı ifade

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni sonrasında yumruklu saldırıya uğradı. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Tengioğlu’nun, 2004 yılında iki çocuğunu öldürmek ve birini yaralamaktan sabıkalı olduğu ve herhangi bir siyasi ya da örgütsel bağlantısının bulunmadığı açıklandı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, saldırganın ifadesine ilişkin yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Mercan’ın aktardığı bilgilere göre; Tengioğlu, saldırıyı “ani gelişen bir olay” olarak tanımladı ve “Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir,” dedi. Para karşılığı saldırı yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise “Hayır” yanıtını verdi ve “Bir bankada 380 bin TL birikimim var, istediğiniz zaman araştırabilirsiniz,” ifadesini kullandı. Sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir fiziksel ya da psikolojik tedavi geçmişinin bulunmadığını söyleyen Tengioğlu, "Sağlık sorunum yok, psikolojik destek almadım, ilaç kullanmadım, raporum da yok" dedi. Saldırının nedenine ilişkinse, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza 'Sana dünyayı dar ederim' demesinden, gençleri birbirine düşürmesinden, savcılarımızı ve polisimizi tehdit etmesinden rahatsız oldum. Ben vatanını ve milletini seven bir insanım,” sözleriyle açıklama yaptı.

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