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Özgür Özel’den yerli ve milli kurumlara boykot saldırısı

Özgür Özel'den yerli ve milli kurumlara "boykot" saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 06:08
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında yargılandığı ve tutuklu bulunmasının üstünü örtmek için sokak terörünün fitilini ateşleyen CHP lideri Özel, çağrısını ileri bir boyuta daha taşıyarak yerli ve milli kurumlara boykot saldırısı başlattı. Özel'in bu skandal sözlerine A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında işte bu sözlerle tepki gösterdi.
Özgür Özel’den yerli ve milli kurumlara boykot saldırısı
Özel’den yerli ve milli kurumlara boykot saldırısı
Özel'den yerli ve milli kurumlara "boykot" saldırısı
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