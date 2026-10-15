İstanbul'da yağışlar ne zaman bitecek? MGM uzmanı A Haber'de açıkladı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olurken, birçok vatandaş yağışların ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunarak sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceğini, 15 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde megakentin tamamında, öğleden sonra ise yağışların Anadolu Yakasına kayarak etkisini yitireceğini belirtti.