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Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na İzmir hamlesi! Aday belirleme süreci teşkilatları karıştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 08:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi büyüyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken, İzmir adayının kim olacağı tam bir muammaya dönümüştü. CHP'de geç saatlere kadar süren toplantıda, İzmir adayının adı nihayet belirlendi. İzmir'de Özgür Özel'in dediği oldu, Cemil Tugay belediye başkan adayı olarak açıklandı. CHP kulisleri, Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı ilk kez bu denli büyük bir hamle yaptığını konuşuyor.
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