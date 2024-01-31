31 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na İzmir hamlesi! Aday belirleme süreci teşkilatları karıştırdı
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi büyüyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken, İzmir adayının kim olacağı tam bir muammaya dönümüştü. CHP'de geç saatlere kadar süren toplantıda, İzmir adayının adı nihayet belirlendi. İzmir'de Özgür Özel'in dediği oldu, Cemil Tugay belediye başkan adayı olarak açıklandı. CHP kulisleri, Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı ilk kez bu denli büyük bir hamle yaptığını konuşuyor.