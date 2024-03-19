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Özgür Özel’den darbe çağrısı mı? Ne demek istedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 15:43
Özgür Özel "Gençler darbe yapmak isterse desteklerim" dedi. Ne demek istedi? Darbe çağrısı mı? Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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