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Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası! Yalanı CHP'nin sosyal medya paylaşımıyla çöktü: Erdoğan'a oy var!

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Giriş: 19.03.2024 17:24
31 Mart'ta yapılacak seçimlere 2 haftadan az bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerinde meydanlar boş kalırken, konuşmalarında yaşanan gaflar da gündemden düşmüyor. Mitinglerinde "Erdoğan'a oy var mı?" sorusunu halka yönelten Özel "Var" cevabını alınca 'montaj' diyerek A Haber'e saldırdı. Özel'in 'montaj' iftirası CHP'nin kendi YouTube hesabından paylaştığı miting yayını ile çöktü.
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Özgür Özel’den A Haber’e montaj iftirası!
Özgür Özel'den A Haber'e "montaj" iftirası!
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