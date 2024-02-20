20 Şubat 2024, Salı
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Özgür Özel “Savaş”ı göze alamadı! “Kazanamayız” dediği Lütfü Savaş’ı aday gösterdi | CHP’nin 12’nci katında gece neler yaşandı?
CHP yönetimi adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ''yola devam'' kararı aldı. Peki bu süreçte neler yaşandı? Özgür Özel, aday göstermeyeceğiz dediği savaşı neden yeniden aday ilan etti? Gece boyu CHP'nin 12'nci katında neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.