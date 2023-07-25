Özgür Özel saf mı değiştirdi? Arkasından iş çevirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı

Seçimler sonrası karışan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. yenilgisine rağmen koltuktan kalkmamakta ısrar ediyor. Sert eleştirilere ve parti için muhalefete rağmen direnen Kılıçdaroğlu, bugün yapılan CHP Grup Toplantısına alkışlar eşliğinde çıktı. Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında ifşa olan parti içi darbe toplantısının yıldızlarından olan Özgür Özel'in de yer alması dikkat çekti.