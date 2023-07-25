25 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel saf mı değiştirdi? Arkasından iş çevirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı
Seçimler sonrası karışan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. yenilgisine rağmen koltuktan kalkmamakta ısrar ediyor. Sert eleştirilere ve parti için muhalefete rağmen direnen Kılıçdaroğlu, bugün yapılan CHP Grup Toplantısına alkışlar eşliğinde çıktı. Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayanlar arasında ifşa olan parti içi darbe toplantısının yıldızlarından olan Özgür Özel'in de yer alması dikkat çekti.