Özgür Özel rüşvetçi demişti! Ercan Kınacı Mansur Yavaş ile çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rüşvetçi diye suçladığı Ercan Kınacı... Aynı kişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte CHP için seçim kampanyası yürütüyor. Suçladığı kişinin şimdi CHP'de olmasına Özgür Özel'in ne diyeceği merakla bekleniyor.

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