20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel rüşvetçi demişti! Ercan Kınacı Mansur Yavaş ile çalışıyor

Özgür Özel rüşvetçi demişti! Ercan Kınacı Mansur Yavaş ile çalışıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 17:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rüşvetçi diye suçladığı Ercan Kınacı... Aynı kişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte CHP için seçim kampanyası yürütüyor. Suçladığı kişinin şimdi CHP'de olmasına Özgür Özel'in ne diyeceği merakla bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkan adayından tepki çeken sözler: Öcalan hain değil
CHP’li başkan adayından tepki çeken sözler: Öcalan hain değil
Özel, rüşvetçi demişti! O isim Mansur Yavaş ile çalışıyor
Özel, rüşvetçi demişti! O isim Mansur Yavaş ile çalışıyor
Etimesgut için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Etimesgut için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Özel’in skandal darbe açıklamasına tepki
Özel'in skandal darbe açıklamasına tepki
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Ardahan için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Ardahan için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Yüksek yargıda seçim maratonu
Yüksek yargıda seçim maratonu
Seçim yasakları neler?
Seçim yasakları neler?
Seçim sonrası gündem yeni anayasa
Seçim sonrası gündem yeni anayasa
Erdoğan: Emekli ve işçiye yansıtacağız
Erdoğan: Emekli ve işçiye yansıtacağız
Diri fay haritası güncellendi!
Diri fay haritası güncellendi!
Daha Fazla Video Göster