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Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kırgın: Genel başkanımızda kırgınlık, sitemkarlık var…

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kırgın: Genel başkanımızda kırgınlık, sitemkarlık var…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 01:36
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'in başarısız olduğunu ima etmesi, özel cephesinde rahatsızlığa neden oldu. CHP’li üst düzey bir yetkili, Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi. "genel başkanımızın içinde bir kırıklık sitemkarlık vardır.'' ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…
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Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na kırgın!
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