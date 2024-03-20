20 Mart 2024, Çarşamba
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Özgür Özel darbe çağrısı mı yaptı? Tepki çeken darbe açıklaması ne anlama geliyor?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Gençlerin yapacağı darbeye teslim olurum” sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi. Peki Özgür Özel “Gençler darbe yaparsa yanında olurum” sözleri ile ne demek istedi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına konuk olan siyaset bilimci Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.