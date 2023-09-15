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Özgür Özel bugün 'adayım' diyecek! Tutum belgesinde neler olacak?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 09:18
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14'te kameraların karşısına geçecek. Özel'in, CHP Genel Merkezi'nde “Genel Başkan” adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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