Özel’in boykot çağrısına millet vetosu! İBB’deki rüşvet çarkını tanık avukat ifşa etti

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasında sonra sokak ve boykot çağrıları yapan Özgür Özel’i millet veto ederken yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar avukat olarak görev yapan Selman Narman'ın, 'tanık' sıfatıyla ifade verdi ve ihaleleri organize eden kişinin Murat Ongun olduğunu söyledi. Yaşanan yolsuzluk soruşturmasını ve ortaya çıkan rüşvet çarkını A Haber canlı yayınına katılan avukat Aydoğan Ahıakın ve ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.

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