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Özel okullarda kitap tuzağı! Piyasada 10 bin okulda 40 bin

Özel okullarda kitap tuzağı! Piyasada 10 bin okulda 40 bin

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 13:32
Özel okullarda zorunlu tutulan kitap ücretleri bu sene 40 bin lira civarına ulaştı. Daha fazlasını isteyenler de var. Özel okullar anne-babaları bu kitapları kendilerinden almak zorunda bırakıyor. Peki aynı kitaplar piyasadan satın alınsa ne kadar mal olur? Bir veli bunun peşine düştü. Aradaki fahiş farkı ortaya koydu.
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