03 Eylül 2024, Salı
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Özel okullarda kitap tuzağı! Piyasada 10 bin okulda 40 bin
Özel okullarda zorunlu tutulan kitap ücretleri bu sene 40 bin lira civarına ulaştı. Daha fazlasını isteyenler de var. Özel okullar anne-babaları bu kitapları kendilerinden almak zorunda bırakıyor. Peki aynı kitaplar piyasadan satın alınsa ne kadar mal olur? Bir veli bunun peşine düştü. Aradaki fahiş farkı ortaya koydu.