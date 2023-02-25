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Özel okullara deprem sorusu! Özel okulların deprem raporu var mı?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 09:09
Hatırlanacağı üzere kısa zaman önce özel okulların yeni yıl zamlarını konuşuluyordu ve hayli tepki çekmişti. Ailelerden fahiş oranda ücretler talep eden o okullar günlerce konuşuldu tartışıldı. Özellikle meselenin yasal zeminini tartışılmıştı. Bu ücretleri kafalarına göre talep edebilirler mi? diye soruluyordu? Gündem değişti… Şimdi ise deprem konuşuluyor.  Ve ne acıdır ki o özel okulların bir kısmı bu kez de çürük binalarıyla gündemde. İşte tüm gelişmeler…
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