Özel okullara deprem sorusu! Özel okulların deprem raporu var mı?

Hatırlanacağı üzere kısa zaman önce özel okulların yeni yıl zamlarını konuşuluyordu ve hayli tepki çekmişti. Ailelerden fahiş oranda ücretler talep eden o okullar günlerce konuşuldu tartışıldı. Özellikle meselenin yasal zeminini tartışılmıştı. Bu ücretleri kafalarına göre talep edebilirler mi? diye soruluyordu? Gündem değişti… Şimdi ise deprem konuşuluyor. Ve ne acıdır ki o özel okulların bir kısmı bu kez de çürük binalarıyla gündemde. İşte tüm gelişmeler…

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