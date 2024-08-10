10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Özel okul servislerine zam isyanı! Özel okullar UKOME’ye uymuyor
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul'daki servis ücretlerine yapılacak zam oranını yüzde 16 olarak açıkladı. Devlet okullarındaki servisler için konunun tartışılacak bir tarafı yok. Ancak özel okul servisleri velilerden bu oranın katbekat üstünde fiyatlar istemeye başladı. Veliler isyanda.