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Özel okul servislerine zam isyanı! Özel okullar UKOME’ye uymuyor

Özel okul servislerine zam isyanı! Özel okullar UKOME’ye uymuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.08.2024 16:22
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul'daki servis ücretlerine yapılacak zam oranını yüzde 16 olarak açıkladı. Devlet okullarındaki servisler için konunun tartışılacak bir tarafı yok. Ancak özel okul servisleri velilerden bu oranın katbekat üstünde fiyatlar istemeye başladı. Veliler isyanda.
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Özel okul servislerine zam isyanı!
Özel okul servislerine zam isyanı!
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