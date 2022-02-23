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Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren kimdir? Senegal’de şehit olan Eren’e veda

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 16:09
Senegal'de görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Hayrettin Eren kimdir? HAYRETTİN EREN KİMDİR?
Özel Harekat Şube Müdürü Senegalde şehit oldu ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ SENEGAL'DE ŞEHİT OLDU

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