23 Şubat 2022, Çarşamba
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Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren kimdir? Senegal’de şehit olan Eren’e veda
Senegal'de görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.