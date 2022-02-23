Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018'de Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü "Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş..." amacıyla kuruldu.