Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
Hayrettin Eren kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Harettin Eren'in şehit olduğu haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü? İşte Hayrettin Eren hakkında merak edilenler...
Hayrettin Eren kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Dakar Olimpik Stadyumu açılışı için Senegal'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, açılış esnasında şehit düştü. Peki, Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü? İşte haberin detayları...
HAYRETTİN EREN NEDEN, NASIL ÖLDÜ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu.
Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
HAYRETTİN EREN KİMDİR?
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hakkında bir bilgi bulunmuyor. Başkan Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de yer almıştı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018'de Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü "Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş..." amacıyla kuruldu.
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