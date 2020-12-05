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Özel Haber | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısının yakalanması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2020 10:50
Güncelleme:05.12.2020 10:55
Terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. PKK’lnın itirafı müteahhitlik yapan 'Postacı'yı ele verdi. Kandil'e bilgi akışı yapan PKK’lı terörist R.B. tutuklandı. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalanmasının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları:

"Canlı olarak yakalanması çok önemli. Örgütün kurulduğu günden bugüne kadar verdiği talimatlarda böylesi operasyonlar ele geçme riski olanların intihara gidecek eylemler yapması telkin edilirdi.

Ama artık gelinen noktada örgütün kendi içerisindeki çarkın işlemediğini örgütün her an her yerde yakalanabileceğini gösteren bir sürecin içerisindeyiz.

Canlı olarak ele geçen hedefler ve ele geçirilen dökümanlar terörle mücadelede çok büyük öneme sahip.

Yılanın başı olan eli kanlı terör örgütü lideri Murat Karayılan'a doğru hızla ilerleyen bir süreçteyiz.

Terör örgütü PKK için artık çember giderek daralıyor. Yılanın başına doğru yürüyen ve Kandil odaklı bir süreçte hızla ilerliyoruz."

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