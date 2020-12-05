CHP’deki taciz skandallarına CHP’li kadınlar, STK'lar, medya tepki göstermedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları toplantısında partideki tacizlere değinmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden sessiz? Tacizi kimler, neden perdeliyor? İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Akıllarda oluşan soruları Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Takvim yazarı Bülent Erandaç cevapladı.