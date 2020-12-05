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Özel Haber | İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2020 12:59
Güncelleme:05.12.2020 13:40
CHP’deki taciz skandallarına CHP’li kadınlar, STK'lar, medya tepki göstermedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları toplantısında partideki tacizlere değinmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden sessiz? Tacizi kimler, neden perdeliyor? İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Akıllarda oluşan soruları Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Takvim yazarı Bülent Erandaç cevapladı.
CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor?
CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor?
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