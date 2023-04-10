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Oy pusulasında 26 parti yer alacak

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Giriş: 10.04.2023 11:26
14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletveki aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Oy pusulasında 26 parti yer alacak. Mehmet Sabri Uğurbaş YSK'dan detayları aktardı.
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Oy pusulasında 26 parti yer alacak
Oy pusulasında 26 parti yer alacak
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