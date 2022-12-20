Otoparklar cep yakıyor: Semtine göre günlük 150-250 TL arasında

İstanbul'da trafik çilesine otopark sorunu da eklendi. Son zamlarla şehrin birçok noktasındaki özel otoparkların günlük ücreti semtine göre 150 ile 250 TL arasında değişiyor. Aylık abonman ise 2 bin TL'yi buluyor. Kadıköy'de özel otoparkların günlük ücreti 60 liradan başlıyor.

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