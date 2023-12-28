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Otomobil elektrik direğine çarptı! Kontrolden çıktı 35 metre sürüklendi

İHA
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Giriş: 28.12.2023 09:41
Bursa’da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 metre boyunca sürüklenerek beton elektrik direğine çarptı. Kimliği belirlenemeyen sürücü kazada ağır yaralandı. Yaralı ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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