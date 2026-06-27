Oteldeki ilaçlama bir aileyi hayattan koparttı: Böcek ailesi davasında sanıklara dava yağdı

Almanya'dan İstanbul'a tatil hayalleriyle gelen Böcek ailesinin hayatını kabusa çeviren o feci olayda mahkeme nihai kararını açıkladı. Fatih'te konakladıkları otelde yapılan usulsüz ve bilinçsiz ilaçlama sonucunda fosfin gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin davasında sanıklara ceza yağdı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, yaşanan ihmaller zincirini ve mahkemenin verdiği cezaların detaylarını aktardı.