Türkiye terör belasından kurtuldu: 10 yılın ardından gelinen nokta tertemiz bir tablo

TBMM Genel Kurulu’nda 12 saat süren görüşmelerin ardından 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye’nin 50 yıllık terörle mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını araladı. A Haber’e konuk olan gazeteci Bekir Atacan, tarihi kanunla terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Atacan, kabul edilen kanunun yalnızca Türkiye açısından değil, Suriye ve Irak’ın güvenliği ve bölgesel huzurun sağlanması açısından da önemli bir adım olduğunu vurgularken, ortaya çıkan tabloyu “tertemiz bir tablo” olarak nitelendirdi.