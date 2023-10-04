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Osmanlı’da hayvan hakları! Hayvan hakları için özel fermanlar çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 14:58
A Haber Osmanlı fermanlarından oluşan ve Osmanlı'da sosyal yaşam ile  çevreyi anlatan çok özel bir yapıtı ekranlara taşıdı. Usta gazeteci yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alınan kitapta orijinal belgelerle Osmanlı döneminde çevreden sosyal yaşama daha da önemlisi hayvan haklarına kadar pek çok konu açıklığa kavuşuyor. İşte Eski İstanbul'da Sosyal Hayat ve Çevre kitabındaki çok özel belgelerle Osmanlı'da hayvanlara verilen haklar...
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