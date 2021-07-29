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Osmaniye ve Manavgat’ta yangın felaketi! Alevler 2. günde tehdidini sürdürüyor

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 11:21
Antalya Manavgat'taki orman yangınında söndürme çalışmaları 22. saatine girdi. Manavgat'taki yangında 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı. Öte yandan Osmaniye’de alevler rüzgarın etkisiyle güçlenirken yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.
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