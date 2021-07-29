29 Temmuz 2021, Perşembe
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Osmaniye ve Manavgat’ta yangın felaketi! Alevler 2. günde tehdidini sürdürüyor
Antalya Manavgat'taki orman yangınında söndürme çalışmaları 22. saatine girdi. Manavgat'taki yangında 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı. Öte yandan Osmaniye’de alevler rüzgarın etkisiyle güçlenirken yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.