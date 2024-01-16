Orta Doğu’da sıcak gece: İran Erbil’i vurdu! İran ABD'yi mi İsrail'i mi hedef aldı?

Irak'ta sıcak saatler yaşandı. İran Devrim Muhafızları, Erbil'i vurdu. Çok sayıda noktaya balistik füzeler isabet etti. Bölgede tansiyon nasıl yükseldi? Hangi kritik adresler vuruldu? Okyanus ötesinden hangi açıklama geldi? Orta Doğu'da gerilimi had safhaya çıkaran İran operasyonunun gelişmelerini A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

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