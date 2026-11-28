10 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Yurt dışına kaçamadan polise yakalandı

Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 8 ayrı olayın şüphelisi olan M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlünün üzerinde yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve başkalarına ait 3 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen M.A.'nın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.