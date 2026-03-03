CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu’da savaşın faturası ağırlaşıyor: Körfez’de füze stokları bitiyor!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 4. gününde gelinen kritik noktayı çarpıcı verilerle değerlendirdi. Savaşın bölgesel etkilerine ve küresel aktörlerin stratejilerine dikkat çeken Katman, füze savunma sistemlerindeki stok krizinden ABD iç siyasetindeki derin çatlaklara, savunma sanayiindeki yerlilik hamlesinden İran’ın gizli petrol operasyonuna kadar pek çok önemli konuyu deşifre etti.

