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Orta Doğu’da kapanmayan 100 yıllık hesap! Hedefteki ülke neden Türkiye? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 15:18
Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail Gazze'yi, İngiltere - ABD Yemen'i , İran Erbil'i vuruyor. Dün Osmanlı'yı emperyalistlere paylaştıran Sykes-Picot ve Sazonov anlaşması, bugün İsrail için, Gazze'de, Filistin'de, Libya'da, Yemen'de, Suriye ve Irak'a uygulanmak isteniyor. Bu projenin karşısında tek engel Türkiye. Biliyorlar ki Türkiye zafiyete uğrarsa tüm bu coğrafya düşecek. Türkiye düşerse sıra İran'a ve diğer bölge ülkelerine gelecek. O yüzden son aylarda sık sık terör saldırıları ile Türkiye'yi hedef alıyorlar. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...
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