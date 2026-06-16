Ormandaki cansız bedenin sırrı çözüldü! Tutuklanan zanlı: "Şakalaşıyorduk, darp etmedim"

İstanbul’un Kartal ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında ormanlık alanda bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç’un ölümündeki sır perdesi aralandı. İlk bakışta normal bir ölüm gibi görünen olayın, adli tıp raporu ve polisin titiz takibi sonucunda korkunç bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Boynu kırılarak hayattan koparılan Oruç’un katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin "şakalaşıyorduk" şeklindeki savunması ise pes dedirtti.