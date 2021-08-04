Orman yangınları terör saldırısı mı? Eş zamanlı yangınlar tesadüf mü?

Birçok ilde eş zamanlı yaşanan orman yangınları, sabotaj şüphesi uyandırıyor. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla eylem yapamaz hale gelen PKK terör örgütü, değişik aparatlarını sahaya mı sürdü? Ekolojik terör eylemleri neden ve nasıl gerçekleşiyor? İşte tüm detaylar…

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