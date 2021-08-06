Orman işçilerinin telsiz konuşması! Ölümle burun buruna geldikleri an

Orman Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli noktalarında çıkan yangınları fedakarca çalışarak söndürmeye çalışan orman işçilerine dair bir video yayınladı. Görüntülerde arkadaşları gelemediği için yanmak üzere olan araçtan inmeyen bir orman işçisinin merkezle telsiz konuşması var. İşte o anlar…

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