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Onur Erim'den Fenerbahçe'ye "hükümet istifa" sloganlarına yönelik eleştiri! Uğur Dündar ve Ali Koç...

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Giriş: 26.02.2023 23:27
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi sonrası devlet tüm gücüyle bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki bazı grupların hükümet aleyhine yaptığı tezahüratlar tepki topladı. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç olunan anlarda yapılan tezahüratlara ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Yılmaz Tunç konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda bulundu. Tunç "Bu durumda bile futbol müsabakalarında bir grup taraftarın attığı çirkin sloganları tüm tribünlere mal etmemek gerekir." ifadelerini kullandı. Siyaset Bilimci Onur Erim ise yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı eleştirdi. Erim "Uğur Dündar bu tiyatroda rolünü çok iyi oynuyor." ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç'a ilişkin ise "Ali Bey'in yapıp yapmadıklarında farklı hesaplar arıyorum" dedi.
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