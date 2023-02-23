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Onlar isimsiz kahramanlar! Yaşadıklarını A Haber'e anlattılar

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 15:51
Madenciler enkaz altından onlarca canı kurtardı. Kimsenin giremeğini enkazlara girdiler. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Somalı madencilere mikrofon uzattı.
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