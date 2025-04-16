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Önder’in sağlık durumu | Beyni zarar görür mü? Türkiye siyasetindeki yeri…

Önder’in sağlık durumu | Beyni zarar görür mü? Türkiye siyasetindeki yeri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 12:02
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmrali Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder dün akşam Beşiktaş’taki evinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı tespit edilen Önder 12 saat boyunca ameliyatta kaldı ve sonrasında yoğun bakıma alındı. Sırrı Süreyya Önder’ın sağlık durumunu ve Türk siyasetindeki yerini A Haber’e katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Önder’in sağlık durumu | Beyni zarar görür mü? Türkiye siyasetindeki yeri…
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
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