Önce vize engeli şimdi de tehdit mektubu! Amaç seçim öncesi hükümeti zora sokmak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den, TÜSİAD'a ABD tarafından gönderilen yaptırım mektubuna ilişin açıklama geldi. Mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu dile getiren Bakan Nebati, "Komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız" dedi. ABD ve AB ülkelerinin Türkiye'ye vize engeli ve iş dünyasına tehdit mektubu... Amaç seçim öncesi hükümeti zora sokmak mı? Seçim öncesi Batılı ülkeler yine devreye mi girdi? AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şentürk, "Bu uluslararası diplomatik ilişkiler açısından skandal" dedi. Erandaç ise "Yeni dünya düzeni içinde Türkiye 21. yüzyılda bölgesel bir güç, küresel aktör" ifadelerini kullandı.

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