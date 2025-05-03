Önce Sarıyer sonra Gaziosmanpaşa! Yollar neden çöküyor?

Gece saatlerinde Sarıyer’de Eski Büyükdere Caddesi’nde yol çöktü. Köprüye bağlanan işlek bir lokasyonda faciadan dönüldü. Sabah saatlerinde ise Gaziosmanpaşa'da inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Detayları A Haber ekipleri bölgeden aktarırken eski İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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