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Önce Sarıyer sonra Gaziosmanpaşa! Yollar neden çöküyor?

Önce Sarıyer sonra Gaziosmanpaşa! Yollar neden çöküyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 11:48
Gece saatlerinde Sarıyer’de Eski Büyükdere Caddesi’nde yol çöktü. Köprüye bağlanan işlek bir lokasyonda faciadan dönüldü. Sabah saatlerinde ise Gaziosmanpaşa'da inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Detayları A Haber ekipleri bölgeden aktarırken eski İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Önce Sarıyer sonra Gaziosmanpaşa! Yollar neden çöküyor?
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