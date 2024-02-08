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Önce inşaat malzemelerini ardından güvenlik kamerasını çaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 15:43
Adana'da park halindeki minibüsün camını kırıp içerisindeki inşaat malzemelerini çalan kimliği belirsiz şüpheli ardından güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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