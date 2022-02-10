10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Önce HDP sonra CHP’den sokak çağrısı! AK Parti’den sert tepki

Önce HDP sonra CHP’den sokak çağrısı! AK Parti’den sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 08:48
HDP'den sonra CHP de 81 ilde elektrik faturalarını bahane ederek sokak çağrısı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, HDP'nin vagonu olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Her olayda vatandaşı sokağa çağırmanın geçmişte maliyetleri olduğunu hatırlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak çağrısına sert tepki
Sokak çağrısına sert tepki
Ekonomi gündeminde ne var?
Ekonomi gündeminde ne var?
Sokak çağrısının ardından CHP sahnede
Sokak çağrısının ardından CHP sahnede
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel son dakika açıklamaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın skandal sözleriyle ilgili RTÜK harekete geçti
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın skandal sözleriyle ilgili RTÜK harekete geçti
Bot-Trol-Seed terörü nasıl yayılıyor?
Bot-Trol-Seed terörü nasıl yayılıyor?
Afrin’de canlı bomba saldırısı önlendi
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
Sigarayı bırakana 500 TL teşvik!
Sigarayı bırakana 500 TL teşvik!
Denizli-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı!
Denizli-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı!
Falyalı cinayetinde 1 tutuklama
Falyalı cinayetinde 1 tutuklama
Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe!
Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe!
Daha Fazla Video Göster