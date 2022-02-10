10 Şubat 2022, Perşembe
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Önce HDP sonra CHP’den sokak çağrısı! AK Parti’den sert tepki
HDP'den sonra CHP de 81 ilde elektrik faturalarını bahane ederek sokak çağrısı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, HDP'nin vagonu olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Her olayda vatandaşı sokağa çağırmanın geçmişte maliyetleri olduğunu hatırlattı.