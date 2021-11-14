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Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü

İHA
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Giriş: 14.11.2021 13:11
Beyoğlu’nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
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