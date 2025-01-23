Ön hasar tespit raporu tamamlandı! Otel binası mühürlendi

Otel ile ilgili ön hasar tespit raporu tamamlandı. Ağır hasarlı olduğu belirlenen otel mühürlendi. Yıkılıp yıkılmayacağına ise kesin rapora göre karar verilecek. Yangın faciası sonrası bölgede neler yaşanıyor? Otelde hangi ihmal ve kusurlar var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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