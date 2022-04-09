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Ölümle pençeleşen 2 aylık Faslı Yunus Ankara'da! Yunus bebeğin ailesi A Haber'de

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 13:39
Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan ve annesine "yaşamına son verelim" teklifinde bulunulan Fas asıllı Yunus bebek Türkiye'ye getirildi. Minik Yunus Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yunus’un ailesi A Haber muhabiri Ece Altuğ’un sorunlarını cevapladı ve hislerini paylaştı.
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Yunus bebeğin ailesi A Haber’de
Yunus bebeğin ailesi A Haber'de
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